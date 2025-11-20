Die Weihnachtszeit kommt mit großen Schritten

Noch vor dem ersten Advent tauchen schon viele Gemeinden in unserem Bundesland in eine vorweihnachtliche Stimmung ein. Der Perchtenlauf in Steinbach am Attersee oder der Brauchtumsmarkt in Oberneukirchen holen das Weihnachtsflair ins Land. Auch die Krippenausstellung in St. Florian bei Linz oder das bekannte Salzkammergut Adventsingen in Bad Ischl laden zu einem stimmungsvollen Beginn ein.