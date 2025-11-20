Drogen-Kunde wollte Hund auf „Dealer“ hetzen

Eine Polizeistreife wurde am Mittwochabend, gegen 20.25 Uhr, zu einem Firmenparkplatz in Marchtrenk beordert, da sich dort drei verdächtige Personen aufhalten sollen. Nach Eintreffen konnte ein Auto mit offenem Kofferraum, jedoch ohne Personen in der Nähe, festgestellt werden. Bei der Nachschau am Gelände entdeckten die Polizisten auf der Rückseite des Gebäudes mehrere Männer, einen davon mit einem Fahrrad und einem Hund,