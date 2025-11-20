Vorteilswelt
Im Nebel verschwunden

Drogen-Kunde wollte Hund auf „Dealer“ hetzen

Oberösterreich
20.11.2025 07:19
Polizisten konnten den Angreifer in Marchtrenk rasch fassen
Polizisten konnten den Angreifer in Marchtrenk rasch fassen(Bild: Christian Jauschowetz)

Ein etwas „komischer“ Einsatz für Polizisten in Marchtrenk. Eine Truppe Syrer, die ein Junkie für Drogendealer gehalten hatte, sei von diesem angegriffen worden, nachdem sie gemeint hätten, kein Suchtgift zu haben. Auch einen Hund wollte der Kunde auf die „Dealer“ hetzen.

Eine Polizeistreife wurde am Mittwochabend, gegen 20.25 Uhr, zu einem Firmenparkplatz in Marchtrenk beordert, da sich dort drei verdächtige Personen aufhalten sollen. Nach Eintreffen konnte ein Auto mit offenem Kofferraum, jedoch ohne Personen in der Nähe, festgestellt werden. Bei der Nachschau am Gelände entdeckten die Polizisten auf der Rückseite des Gebäudes mehrere Männer, einen davon mit einem Fahrrad und einem Hund,

Flucht im Nebel
Sofort meinten drei der Verdächtigen, dass der Fahrradfahrer sie soeben verletzt hätte. Die Beamten versuchten noch den Radfahrer zum Anhalten zu bringen, dieser flüchtete jedoch bei dichtem Nebel mit dem am Fahrrad angeleinten Hund mitten über die Fahrbahn und einen Kreisverkehr.

Hund gehorchte nicht
Bei den Ermittlungen kam heraus, dass der Radler die drei Syrer nach Drogen fragte. Als diese verneinte, sei der Junkie extrem aggressiv geworden, sei daraufhin mit den Fäusten auf sie losgegangen und habe mehrfach versucht, den Hund auf sie zu hetzen, wobei dieser nicht gehorchte. Zwei Syrer wurden unbestimmten Grades verletzt.

Zuerst geständig, dann stumm
Bei der Fahndung konnte im Nahbereich das Fahrrad festgestellt werden. Daraufhin konnte bei den Ermittlungen ein 32-Jähriger ausgeforscht werden. Er zeigte sich zunächst geständig, verweigerte jedoch anschließend die Aussage. Er wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.

