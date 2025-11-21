Hohe Zuschüsse, leere Kasse: Nun ermittelt Justiz

Es geht um mehrere Hunderttausend Euro Steuergeld und den Verdacht auf Untreue, Betrug und Geldwäscherei. Beim dubiosen Kulturverein Simmering in Wien ist jetzt der Staatsanwalt am Zug. Kann er das Rätsel um die verschollenen Zuschüsse lösen? Und kommen Künstler und Handwerker endlich zu ihrem Geld?
Das hat sich angebahnt. Denn die Sache stinkt seit Langem zum Himmel. Ein Verein, der über Jahre von der Stadt und vom Bund seine Taschen mit Steuergeld vollstopfen konnte; aber die Gagen und Rechnungen von Künstlern und Handwerkern nicht bezahlte, weil angeblich die Kassen leer sind – wir berichteten.
Die FPÖ Wien hat nun eine Strafanzeige gegen den Kulturverein Simmering eingebracht, der das Schloss Neugebäude seit Jahrzehnten exklusiv bespielen darf. Es bestehe der Verdacht auf Untreue, Betrug, Förderungsmissbrauch sowie Geldwäsche, steht in der Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Wien. Allein in der Coronazeit haben Teststraßen 370.000 Euro in die Kasse gespült, neben den jährlichen Kulturförderungen in fünfstelliger Höhe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.