„Hat uns international viel Respekt eingebracht!“

Beim letzten 4:0-Galaauftritt gegen England fieberte er auf der Ehrentribüne hinter der Ersatzbank mit, war dann natürlich unter den Gratulanten. „Es war vorherzusehen, dass wir so eine WM hinlegen. Das Team ist sehr kompakt geblieben, die Gier der Spieler gibt viel Zuversicht, die Jungs wollen mehr, haben mit und gegen Ball ein klares Konzept“, lobt ÖFB-Nachwuchsleiter Sebastian Prödl.