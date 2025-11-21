Vorteilswelt
U17 vor WM-Halbfinale

„Hat uns international viel Respekt eingebracht!“

Fußball National
21.11.2025 06:30
Österreichs U17 surft in Katar auf der Erfolgswelle
Österreichs U17 surft in Katar auf der Erfolgswelle(Bild: © Andreas Pichler, APhotography)

Nach dem sensationellen 4:0 gegen England, hat Österreichs Fußball-U17 am Freitag mit Japan die nächste Hürde am Weg ins WM-Halbfinale vor den Füßen. ÖFB-Nachwuchsleiter Sebastian Prödl hatte bereits in der Vergangenheit eine positive Vorahnung, für die Zukunft noch mehr rosige Prognosen parat.

0 Kommentare

Beim letzten 4:0-Galaauftritt gegen England fieberte er auf der Ehrentribüne hinter der Ersatzbank mit, war dann natürlich unter den Gratulanten. „Es war vorherzusehen, dass wir so eine WM hinlegen. Das Team ist sehr kompakt geblieben, die Gier der Spieler gibt viel Zuversicht, die Jungs wollen mehr, haben mit und gegen Ball ein klares Konzept“, lobt ÖFB-Nachwuchsleiter Sebastian Prödl.

