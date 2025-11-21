„Hat uns international viel Respekt eingebracht!“

Nach dem sensationellen 4:0 gegen England, hat Österreichs Fußball-U17 am Freitag mit Japan die nächste Hürde am Weg ins WM-Halbfinale vor den Füßen. ÖFB-Nachwuchsleiter Sebastian Prödl hatte bereits in der Vergangenheit eine positive Vorahnung, für die Zukunft noch mehr rosige Prognosen parat.
Beim letzten 4:0-Galaauftritt gegen England fieberte er auf der Ehrentribüne hinter der Ersatzbank mit, war dann natürlich unter den Gratulanten. „Es war vorherzusehen, dass wir so eine WM hinlegen. Das Team ist sehr kompakt geblieben, die Gier der Spieler gibt viel Zuversicht, die Jungs wollen mehr, haben mit und gegen Ball ein klares Konzept“, lobt ÖFB-Nachwuchsleiter Sebastian Prödl.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.