Mini-Beute

Mit Mietauto aus Polen zum Rammbock-Coup nach Wels

Oberösterreich
20.11.2025 10:49
Der Wagen war durch die Auslage gerast
Der Wagen war durch die Auslage gerast(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Das hat sich nicht ausgezahlt! Nur 600 Euro war die Beute wert, die ein Rammbock-Einbrecher in Wels gemacht hatte, nachdem er mit einem Auto durch die Auslage gerast war. Also außer Spesen nix gewesen für den Tschechen, der den Wagen extra in Polen angemietet hatte.

Auf der Flucht nach dem Coup am 12. November 2025, gegen 3.50 Uhr, hatte der Autofahrer eine Stoßstange verloren. Diese und Hinweise aus der Bevölkerung führten zu einem demolierten weißen Toyota Corolla.

Sturmhaube und Brecheisen im Auto
Den hatte ein Tscheche in Polen angemietet, um in Österreich Einbrüche zu begehen. Und der 27-Jährige konnte auch beim Wagen gefasst werden. Im Wagen lagen noch eine schwarze Sturmhaube und eine Brechstange. Der Tscheche gestand und kam ins Welser Gefängnis.

Der Sachschaden beträgt beim Geschäft übrigens 150.000 Euro, die Beute ist im Verhältnis mickrig: gerade einmal 600 Euro.

