Mit Mietauto aus Polen zum Rammbock-Coup nach Wels

Das hat sich nicht ausgezahlt! Nur 600 Euro war die Beute wert, die ein Rammbock-Einbrecher in Wels gemacht hatte, nachdem er mit einem Auto durch die Auslage gerast war. Also außer Spesen nix gewesen für den Tschechen, der den Wagen extra in Polen angemietet hatte.
Auf der Flucht nach dem Coup am 12. November 2025, gegen 3.50 Uhr, hatte der Autofahrer eine Stoßstange verloren. Diese und Hinweise aus der Bevölkerung führten zu einem demolierten weißen Toyota Corolla.
Sturmhaube und Brecheisen im Auto
Den hatte ein Tscheche in Polen angemietet, um in Österreich Einbrüche zu begehen. Und der 27-Jährige konnte auch beim Wagen gefasst werden. Im Wagen lagen noch eine schwarze Sturmhaube und eine Brechstange. Der Tscheche gestand und kam ins Welser Gefängnis.
Der Sachschaden beträgt beim Geschäft übrigens 150.000 Euro, die Beute ist im Verhältnis mickrig: gerade einmal 600 Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.