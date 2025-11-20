Beliebtes Eis-Geschäft in Dönerbude umfunktioniert

Ein kulinarisches Comeback sorgt in Linz für Aufmerksamkeit: Ein innovativer Snack aus dem Mühlviertel kehrt an einen ungewöhnlichen Ort zurück. Bis 29. November wird an der Spittelwiese etwas serviert, das im Frühjahr bereits viele Fans gewonnen hat – und diesmal erneut nur für kurze Zeit zu haben ist.
Normalerweise gibt es an der Spittelwiese 2 süße Kugeln in der Waffel oder im Becher, doch seit Montag hat sich die dortige Eis-Greissler-Filiale in eine Dönerbude verwandelt – zumindest fast. Bis 29. November wird der „Mühlviertler Kebap“ kredenzt, jener kulinarische Geheimtipp, der Linz bereits im April in einem Pop-Up am Hauptplatz im Sturm erobert hat.
„Kistenbratl“-Weckerl als kulinarischer Geheimtipp
Hinter der Idee steckt Felix Wiesinger, der sonst die Bäckerei. Konditorei. Café „manuell“ in Oberneukirchen führt. Der Kistenbratl-Döner ist laut Wiesinger ein durch und durch regionales Projekt. „In unserem hippen Take-Away-Snack findet sich in der deftigen Variante neben der Joghurtsauce vom Bauern ums Eck und heimischem Gemüse ein Kistenbratl vom heimischen Schwein, in der fleischlosen Variante stattdessen Halloumi“, so der Mühlviertler, der auf einen ähnlichen Ansturm wie im April hofft. Damals gingen bereits in den ersten zwei Stunden nach der Eröffnung nicht weniger als 50 Portionen über den Tresen.
Geöffnet ist der temporäre Kebapstand im Eis-Greissler auf der Spittelwiese nur zu bestimmten Stunden: Montag bis Donnerstag von 11 bis 15 Uhr, sowie Freitag und Samstag von 11 bis 18 Uhr. Am Sonntag bleibt der Pop-Up-Store zu.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.