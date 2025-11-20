Beliebtes Eis-Geschäft in Dönerbude umfunktioniert

„Kistenbratl“-Weckerl als kulinarischer Geheimtipp

Hinter der Idee steckt Felix Wiesinger, der sonst die Bäckerei. Konditorei. Café „manuell“ in Oberneukirchen führt. Der Kistenbratl-Döner ist laut Wiesinger ein durch und durch regionales Projekt. „In unserem hippen Take-Away-Snack findet sich in der deftigen Variante neben der Joghurtsauce vom Bauern ums Eck und heimischem Gemüse ein Kistenbratl vom heimischen Schwein, in der fleischlosen Variante stattdessen Halloumi“, so der Mühlviertler, der auf einen ähnlichen Ansturm wie im April hofft. Damals gingen bereits in den ersten zwei Stunden nach der Eröffnung nicht weniger als 50 Portionen über den Tresen.