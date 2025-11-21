Eine Schicht am Berg mit den „Schnee-Männern“

Endlich Winter – aber noch lange keine Piste! Viel Technik, aber ebenso viel menschliches Fingerspitzengefühl ist gefragt, bevor ein Skigebiet in die Saison startet. Ein Lokalaugenschein auf dem Wiedersberger Horn in Alpbach.
Ein Knopfdruck am PC – und schon schnurren 274 Schneekanonen und -lanzen im gesamten Tiroler Alpbachtal um die Wette und verwandeln 800 Sekundenliter Wasser in einen weißen Teppich. Leider ein Irrglaube und viel zu einfach, um wahr zu sein!
