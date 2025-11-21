Wirte sind genervt von dreisten Fremdpinklern

Die Stadt Salzburg will die öffentlichen Toiletten in der Altstadt sanieren und im Zuge dessen auch teurer machen. Die WCs in der Gastronomie werden bereits jetzt überrannt – ohne dass dort konsumiert wird.
„Die lügen dir ins Gesicht!“ Sternbräu-Geschäftsführer Harald Kratzer ist entsetzt. Wie ihm geht es auch anderen Gastronomen in der Altstadt: Ihre Toiletten werden überrannt von Gästen, die aber dort nichts konsumieren. Laut Kratzer sind es vor allem Salzburgerinnen und Salzburger, die wie selbstverständlich kommen und aufs Klo gehen.
