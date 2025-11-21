Wirte sind genervt von dreisten Fremdpinklern

„Die lügen dir ins Gesicht!“ Sternbräu-Geschäftsführer Harald Kratzer ist entsetzt. Wie ihm geht es auch anderen Gastronomen in der Altstadt: Ihre Toiletten werden überrannt von Gästen, die aber dort nichts konsumieren. Laut Kratzer sind es vor allem Salzburgerinnen und Salzburger, die wie selbstverständlich kommen und aufs Klo gehen.