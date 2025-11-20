„Ganzer Ort hat gehofft, dass Wunder geschieht“

„War in der Nacht dabei, als das Unglück passierte“

Auch Fußballkollege und Funktionär Wolfgang Höfler trauert: „Der Rudi war nicht nur unser Torschützenkönig, sondern auch Kapitän der Kampfmannschaft und Vorstandsmitglied in unserem Verein. Ich bin einer seiner engsten Freunde, war in der Nacht dabei, als das Unglück passiert ist. Er ist mit dem Kopf auf den Asphalt geprallt. Es hat schon Hoffnung gegeben, dass es nicht so schlimm endet.“