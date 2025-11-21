Bauer klagt Tierschützer: Darf man Bären essen?

Zweimal wurde der Braunbär in Österreich schon ausgerottet, mittlerweile gibt es wieder vereinzelte Sichtungen. Doch wie schaut es rechtlich mit Meister Petz aus? Er gilt als geschützte Tierart – aber darf sein Fleisch trotzdem gegessen werden? Ein Kärntner Bauer klagt wegen dieser Frage den Wiener Tierschutzverein.
Es geht in diesem ungewöhnlichen Verfahren buchstäblich um die Wurst: Konkret um Bärenwürstel aus dem slowenischen Sočatal, die der bekannte „Danke Bauer“ aus Villach online seit Jahren in seinem großen Lebensmittel-Sortiment hat und die sich offenbar reger Nachfrage erfreuen dürften.
