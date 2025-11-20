Vermisster nach zwei Tagen in der Kälte gefunden

Zwei Tage lang wurde im Kremstal nach einem abgängigen 52-Jährigen aus Pettenbach gesucht, Helfer aus 14 Feuerwehren waren im Einsatz. Nun wurde bekannt, dass offenbar ein Bergretter den Abgängigen gefunden hat.
Offiziell ist es noch nicht, aber unter den Suchmannschaften verbreitete sich die Botschaft rasch: Offenbar konnte der Vermisste lebend gefunden werden.
Der Mann dürfte stark verwirrt sein, hatte angeblich noch am Vormittag bei einer Zufallsbegegnung einem Bergretter gegenüber gesagt, er brauche keine Hilfe. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.
