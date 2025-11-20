„Unzählige Hilfsangebote“ nach Fahrerfluchtunfall

„Wir waren überwältigt, wie viele Leute uns helfen wollten. Auch ein Profi eines Bundesligavereins, der mit uns eigentlich gar nichts zu tun hat“ – Martin Hintenaus, Obmann der Basketballerinnen vom DBB Wels ist von der Welle der Hilfsbereitschaft beeindruckt. „Das ist das Positive, das wir aus der Sache mitnehmen“, sagt der Funktionär. Bekanntlich war in der Nacht zum Sonntag der Vereinsbus gerammt worden, doch der Lenker beging Fahrerflucht.