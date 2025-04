Vogelgrippe in den USA außer Kontrolle geraten!

Auch Österreich betroffen

Das Vogelgrippevirus H5N1 war erstmals 1996 aufgetaucht. Die Zahl der Infektionsherde bei Vögeln stieg seit 2020 exponentiell an – parallel dazu nahm auch die Zahl infizierter Säugetierarten zu, darunter Milchkühe. Fast alle infizierten Vögel sterben an der Krankheit. Der aktuelle Ausbruch betrifft nicht nur die USA, sondern auch zahlreiche andere Regionen der Welt. Nach einem rasanten Ausbruch musste im Oktober 2024 das Bundesheer zu einem Assistenzeinsatz im niederösterreichischen Bezirk Amstetten ausrücken. Am 8. November wurde ganz Österreich zum Gebiet mit erhöhtem bis stark erhöhtem Risiko für die Geflügelpest erklärt.