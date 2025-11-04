Vogelgrippe: Virologe warnt vor Doppel-Infektion

Gefahr vor springenden Varianten

Auf die Entwicklung von H5N1 müsse man „ein Auge haben“, sagte Krammer. Große Grippepandemien der vergangenen 100 Jahre seien meist entstanden, wenn ein Influenza-A-Virus, wie H5N1, von Tieren auf Menschen übergesprungen sei. In Tieren zirkulieren viele solcher Virus-Subtypen, vor allem bei Meeresvögeln, Fledermäusen sowie bei Säuge- und Nutztieren. Gefährlich werde es, wenn es viel Kontakt und genetischen Austausch zwischen Mensch und Tier gebe. Besonders riskant sei eine gleichzeitige Infektion mit saisonalen Grippeviren und H5N1. Entsteht dabei eine neue Variante, die sich leicht unter Menschen verbreitet und zugleich sehr krank macht, dann hätte man es mit einer „gefährlichen Situation“ zu tun, die historisch zu Pandemien geführt hat, sagte Krammer.