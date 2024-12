Nur eine Mutation trennt Vogelgrippe vom Menschen

Vogelgrippe mit pandemischem Potenzial

In den vergangenen Jahren war der H5N1-Virus in erster Linie für schwere Atemwegserkrankungen bekannt, da er bevorzugt Zellen in der unteren Lunge befällt. Doch die Mutation, die in der aktuellen Studie getestet wurde, könnte das Virus dazu befähigen, die oberen Atemwege zu infizieren. „Das würde die Symptome zwar milder machen, aber die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung durch Husten und Niesen erhöhen“, warnt Immunologin Jenna Guthmiller.