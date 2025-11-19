Disco-Brand mit 63 Toten: 35 Personen vor Gericht

Prozess könnte Jahre dauern

Das Verfahren könne auch Jahre dauern, wie sie dem nordmazedonischen Portal „mkd.mk“ zufolge zum Auftakt der Verhandlung im Gerichtssaal der Justizvollzugsanstalt Idrizovo sagte. Zu dem Brand im Club „Pulse“ in der Kleinstadt Kocani, 100 Kilometer östlich von Skopje, war es in der Nacht auf den 16. März gekommen, nachdem eine für die Bühnenshow eingesetzte Funkenmaschine die aus leicht entflammbarem Material bestehende Deckenkonstruktion entzündet hatte.