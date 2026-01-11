Vorteilswelt
Untergang rückt näher

Einstein ade: Wir müssen das Universum neu denken

Wissenschaft
11.01.2026 13:30
Der sogenannte Krebsnebel: Überreste einer Supernova aus dem Jahr 1054
Der sogenannte Krebsnebel: Überreste einer Supernova aus dem Jahr 1054

Unser Weltbild könnte auf den Kopf gestellt werden: Wenn sich neueste wissenschaftliche Thesen um die sogenannte Dunkle Energie bewahrheiten, wäre sogar Einsteins Relativitätstheorie infrage zu stellen! Ein Erklärungsversuch, der bald an irdische Grenzen stößt.

Dunkle Energie ist weder dunkel noch Energie. So fängt es einmal an. Zumindest nicht im herkömmlichen Sinne, nicht nach unserem irdischen Verständnis.

Loading
