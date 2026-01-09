Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Programm präsentiert

Mit 50,6 Millionen Euro gegen die Arbeitslosigkeit

Vorarlberg
09.01.2026 17:55
Markus Wallner und AMS-Landeschef Bernhard Bereuter besuchten das überbetriebliche ...
Markus Wallner und AMS-Landeschef Bernhard Bereuter besuchten das überbetriebliche Ausbildungszentrum in Hohenems.(Bild: Land Vorarlberg/7PRO.TV)

Arbeitsmarktpolitik: Vorarlbergs AMS-Chef Bernhard Bereuter präsentierte gemeinsam mit den zuständigen Politikern, Landeshauptmann Markus Wallner und Wirtschaftslandesrat Marco Tittler, die Schwerpunkte für das Jahr 2026. 

0 Kommentare

Die Arbeitsmarktchancen steigen mit der Qualifikation, deshalb richten wir unser Augenmerk vor allem auf jene Personengruppen mit den größten Schwierigkeiten bei der Integration in den Arbeitsmarkt. Das sind gesundheitlich belastete, ältere, geringqualifizierte, langzeitbeschäftigungslose Menschen und bleibeberechtigte Flüchtlinge“, erklärte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) bei der Präsentation der Schwerpunkte, die in diesem Jahr auf dem Vorarlberger Arbeitsmarkt gesetzt werden sollen. „Generell lautet die entscheidende Frage in allen Berufsfeldern und Branchen: Wie bekommen wir die besten Arbeitskräfte für die heimische Wirtschaft? Die Antwort lautet: qualifizieren, qualifizieren und nochmals qualifizieren“, ergänzte Wirtschaftslandesrat Marco Tittler.

Die Schwerpunkte für 2026 sind fixiert.
Die Schwerpunkte für 2026 sind fixiert.(Bild: Land Vorarlberg/7PRO.TV)
Verschiedene Berufe können in den überbetrieblichen Ausbildungszentren erlernt werden.
Verschiedene Berufe können in den überbetrieblichen Ausbildungszentren erlernt werden.(Bild: Land Vorarlberg/7PRO.TV)
Fahrradmechatroniker ist einer der Berufe, der erlernt werden kann.
Fahrradmechatroniker ist einer der Berufe, der erlernt werden kann.(Bild: Land Vorarlberg/7PRO.TV)

Von den insgesamt 50,6 Millionen Euro, die das Land und das AMS heuer zur Verfügung stellen, sind 27,2 Millionen Euro für gemeinsam finanzierte arbeitsmarktpolitische Projekte bestimmt (19,5 Millionen Euro AMS, 7,7 Millionen Euro Land) – rund 4400 Menschen sollen davon profitieren. Allein 7,9 Millionen Euro aus diesem Topf werden für knapp 700 junge Menschen unter 25 Jahren bereitgestellt. 3,5 Millionen Euro sind für die Ausbildung von rund 1500 Geringqualifizierten vorgesehen, 15,8 Millionen Euro für rund 2300 Menschen, die zu den benachteiligten Personengruppen zählen. Damit soll Langzeitarbeitslosigkeit verhindert bzw. abgebaut werden. Vom Land Vorarlberg kommen zusätzliche 3,7 Millionen Euro für verschiedene arbeitsmarktpolitische Maßnahmen hinzu, in deren Genuss weitere 750 Menschen kommen werden. 19,7 Millionen Euro werden vom AMS für eigene Aktivitäten eingesetzt.

Angebot für Jugendliche mit Einzelcoaching
Neu ist ein Angebot für junge Menschen im Alter von 15 bis unter 25 Jahren mit psychischen Problemen: Am 1. April 2026 startet „CLOCKS – jeder Mensch tickt anders“. Bis 31. Dezember 2028 sind insgesamt 28 Durchgänge mit je 25 Teilnehmern geplant. Die Kursdauer beträgt 28 Wochen, hinzu kommt eine Nachbetreuung mit Einzelcoachings.

Für Jugendliche, die trotz aller Vermittlungsbemühungen keine Lehrstelle finden, wird in den die überbetrieblichen Ausbildungszentren eine Lehre in den Bereichen Metall, Holz, Malerei, Betriebslogistik, Elektrotechnik, Gastro, Büro, Handel und Fahrradmechatronik angeboten.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
0° / 4°
Symbol einzelne Regenschauer
Bludenz
0° / 5°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
1° / 7°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
0° / 5°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Auch der süßeste Hundeblick half nichts – Regeln sind Regeln und wer beim Schwarzfahren erwischt ...
133-Euro-Strafzettel
Fellnase in U-Bahn als Schwarzfahrer erwischt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
138.301 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.380 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
104.704 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Vorarlberg
Programm präsentiert
Mit 50,6 Millionen Euro gegen die Arbeitslosigkeit
Hohes TBC-Risiko
Landwirte klagen über liegengelassene Wildkadaver
Megaprojekt im Ländle
Messepark neu: Im März fahren die Bagger auf
Unfall auf der S16
Schweizer Lenker krachte mit Pkw gegen Leitschiene
Schönste Wanderrouten
Winterwanderung im Verwall
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf