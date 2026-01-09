Mit 50,6 Millionen Euro gegen die Arbeitslosigkeit

Von den insgesamt 50,6 Millionen Euro, die das Land und das AMS heuer zur Verfügung stellen, sind 27,2 Millionen Euro für gemeinsam finanzierte arbeitsmarktpolitische Projekte bestimmt (19,5 Millionen Euro AMS, 7,7 Millionen Euro Land) – rund 4400 Menschen sollen davon profitieren. Allein 7,9 Millionen Euro aus diesem Topf werden für knapp 700 junge Menschen unter 25 Jahren bereitgestellt. 3,5 Millionen Euro sind für die Ausbildung von rund 1500 Geringqualifizierten vorgesehen, 15,8 Millionen Euro für rund 2300 Menschen, die zu den benachteiligten Personengruppen zählen. Damit soll Langzeitarbeitslosigkeit verhindert bzw. abgebaut werden. Vom Land Vorarlberg kommen zusätzliche 3,7 Millionen Euro für verschiedene arbeitsmarktpolitische Maßnahmen hinzu, in deren Genuss weitere 750 Menschen kommen werden. 19,7 Millionen Euro werden vom AMS für eigene Aktivitäten eingesetzt.