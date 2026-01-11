Darum gibt es für Rapid „Schach mit vollem Tempo“

Vom Wiener Winter ins sonnige „Paradies“ nach Spanien – aber Pools, Spa und Golfplatz interessieren Rapids Kicker im Trainingslager nicht. Warum es in Benidorm bis zu drei Einheiten am Tag, dazu Videoanalyse und Einzelgespräche gibt und Neo-Trainer Hoff-Thorup die Zügel anzieht.