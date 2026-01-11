Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Im Trainingslager

Darum gibt es für Rapid „Schach mit vollem Tempo“

Fußball National
11.01.2026 12:30
Nenad Cvetkovic und Rapid holen sich in Benidorm den Feinschliff für die Frühjahrssaison.
Nenad Cvetkovic und Rapid holen sich in Benidorm den Feinschliff für die Frühjahrssaison.(Bild: Rainer Bortenschlager)

Vom Wiener Winter ins sonnige „Paradies“ nach Spanien – aber Pools, Spa und Golfplatz interessieren Rapids Kicker im Trainingslager nicht. Warum es in Benidorm bis zu drei Einheiten am Tag, dazu Videoanalyse und Einzelgespräche gibt und Neo-Trainer Hoff-Thorup die Zügel anzieht.

0 Kommentare

Dick eingepackt in den Winterjacken, die Kapuzen tief unter die Stirn gezogen – so schlurften Rapids Kicker gestern um 4.30 Uhr über Wiens Flughafen. Wenige Stunden später war die Müdigkeit verflogen, Schnee und Eis vergessen, strahlender Sonnenschein und 16 Grad empfingen Grün-Weiß an der Costa Blanca.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
150.901 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
129.653 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
123.355 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
Im Trainingslager
Darum gibt es für Rapid „Schach mit vollem Tempo“
Krone Plus Logo
Das große Interview
Andi und Toni, was bedeutet euch Freundschaft?
Krone Plus Logo
Austrias „Joe“ Handl
Nach größtem Schock des Lebens vor der Rückkehr
Krone Plus Logo
Schampus und Jachten
Luxus pur: Da machte Sturm große Augen!
Krone Plus Logo
WM-Held Gregoritsch:
„Lucky Luke“ fand in Augsburg wieder den Spaß
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf