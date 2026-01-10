Wegen Klimawandel: Wird Europa zum Eiskasten?

„AMOC klingt wie „Amok“, ein malaiisches Wort für rasende Mordlust. In der laufenden Klimawandeldebatte ist das gar nicht so weit voneinander entfernt: Wenn nämlich die Zirkulation aufhört, drohen uns die beamteten Apokalyptiker mit schlimmen Folgen – AMOC brächte demnach ganz Europa eine Eiszeit inklusive des Zusammenbruchs der „Welt, wie wir sie kennen“.