Julia Grabher in Hobart im Quali-Finale gestoppt

Guter Start für Grabher

Gegen die Weltranglisten-83. erwischte Grabher einen guten Start und nahm ihr gleich im Auftaktgame das Service ab. Allerdings gelang McNally das umgehende Rebreak. Im nächsten Spiel vergab die Vorarlbergerin dann zwei weitere Breakchancen. Besser machte es das US-Girl, die Grabher den Aufschlag zum 4:2 und in der Folge zum 6:2-Satzgewinn abnehmen konnte.