Vor Australian Open

Julia Grabher in Hobart im Quali-Finale gestoppt

Vorarlberg
11.01.2026 11:12
Julia Grabher musste sich im Quali-Finale von Hobart geschlagen geben.
Julia Grabher musste sich im Quali-Finale von Hobart geschlagen geben.(Bild: Upper Austria Ladies Linz/Alex Scheuber)

Nachdem sich Julia Grabher vorige Woche beim WTA-250er Turnier in Auckland (Nzl) in Runde eins der Wiener Sinja Kraus hatte geschlagen müssen, verpasste die Vorarlbergerin am Sonntag den Einzug in den Hauptbewerb bei den Hobart International auf Tasmanien (Aus). 

In Auckland hatte es die 29-jährige Dornbirnerin als 92. der Weltrangliste noch ohne Qualifikation ins Hauptfeld des 250er-Turniers geschafft. Etwas, das beim Event derselben Kategorie in Hobart aber nicht möglich war, da viele Topspielerinnen das Turnier als finale Vorbereitung für die am 18. Jänner beginnenden Australian Open in Melbourne nutzen. 

Mühelos ins Quali-Finale
So musste Österreichs Nummer zwei in der Qualifikation ran. In der ersten Runde gab sich die Vorarlbergerin keine Blöße. Gegen die 20-jährige Französin Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (WTA-Nr. 117) setzte sie sich nach nur 70 Minuten mit 6:3 und 6:1 eins durch. Am Sonntag ging es dann im Quali-Finale gegen die 24-jährige US-Amerikanerin Caty McNally.

Lesen Sie auch:
Österreichs Nummer 2, die Vorarlbergerin Julia Grabher(li.), wurde von der Wienerin Sinja Kraus ...
Turnier in Auckland
Überraschung im Duell der Österreicherinnen
05.01.2026
Australian Open
Tagger kennt Gegnerin für erste Grand-Slam-Quali
11.01.2026

Guter Start für Grabher
Gegen die Weltranglisten-83. erwischte Grabher einen guten Start und nahm ihr gleich im Auftaktgame das Service ab. Allerdings gelang McNally das umgehende Rebreak. Im nächsten Spiel vergab die Vorarlbergerin dann zwei weitere Breakchancen. Besser machte es das US-Girl, die Grabher den Aufschlag zum 4:2 und in der Folge zum 6:2-Satzgewinn abnehmen konnte.

Drei Matchbälle abgewehrt
Im zweiten Durchgang geriet der Schützling von Trainer-Ikone Günter Bresnik mit einem Break rasch 2:5 in Rückstand. Als Grabher beim Stand von 3:5 zuerst drei Matchbälle abwehren konnte und dann das Rebreak zum 4:5 gelang, keimte nochmals kurz Hoffnung. Allerdings vergab sie im nächsten Game zwei Spielbälle und McNally verwertete nach 1:29 Stunden ihren vierten Matchball zum 6:2, 6:4-Sieg.

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Vorarlberg
