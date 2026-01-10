Wenn Vorarlberger „müffalan“

Anders gesagt: Was auffallend (und zumeist unangenehm) riecht, das kann und darf mittels der Endsilbe -ala zu einem olfaktorischen Verb umfunktioniert werden (z.B. kätzala, mistala, bisala = nach Katze, Mist, Urin riechen) und wird in Voradelberg auch von jedem Hörer prompt als die Ausströmung ebenjenes Geruchs verstanden. Dabei kommt es auf jeden einzelnen Vokal bei der Wortbildung an, um Bedeutungsfehler zu vermeiden, wie folgendes Beispiel zeigt: kälbla bedeutet kalben, kälbala hingegen nach Kalb riechen.