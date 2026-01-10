Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegen FC Luzern

Altacher unterlagen im ersten Test knapp mit 1:2

Vorarlberg
10.01.2026 18:35
Altach musste sich dem FC Luzern im ersten Test der Frühjahrsvorbereitung mit 1:2 geschlagen ...
Altach musste sich dem FC Luzern im ersten Test der Frühjahrsvorbereitung mit 1:2 geschlagen geben.(Bild: Selina Meier/SCR Altach)

Der SCR Altach verlor ersten Test beim FC Luzern, Neo-Coach Ognjen Zaric  beobachtete seine neue Mannschaft dabei ganz genau. Patrick Greil traf beim 1:2 für die Rheindörfler, Leonardo Lukacevic ist vor dem Abgang.

0 Kommentare

Nach der Verpflichtung von Trainer Ognjen Zaric kommt auch in den Spielerkader der Altacher Bewegung. Laut SKY-Informationen soll Linksverteidiger Leonardo Lukacevic, der 53 Spiele für Altach bestritten hat, schon demnächst zu einem nicht näher benannten slowakischen Klub wechseln. Beim gestrigen Test in Luzern fehlte der Defensivspieler. Mit dabei war Luca Kronberger, der vom Klub die Erlaubnis bekam, einen neuen Verein zu suchen. Leise ist es hingegen um die Verteidiger Paul Koller und Mohamed Ouedraogo geworden, mehr als ein paar lose Anfragen gab es für die beiden bislang nicht.

Beim 4x30-Minuten-Test in Luzern kam Testspieler Niklas Lang vom Mattersburger SV in den zweiten 60 Minuten zum Einsatz. Ebenso wurden die Amateure Timo Müller, Nemanja Krstovic und Emir Abdiji in der Schlussphase eingesetzt. Vom Kader fehlten Paul Piffer (3. Torhüter), Srdjan Hristic, Paul Koller (beide krank) sowie Diego Madritsch und Salif Tietietta wegen Verletzung.

Neo-Trainer Ognjen Zaric und Sportkoordinator Eric Orie gut gelaunt an der Seitenlinie.
Neo-Trainer Ognjen Zaric und Sportkoordinator Eric Orie gut gelaunt an der Seitenlinie.(Bild: Selina Meier Fotografie)

Coach schaute zu
Die Partie endete nach 120 durchaus interessanten Minuten mit einem 2:1-Sieg des Schweizer Erstligisten. Den Treffer der Altacher erzielte Patrick Greil schon nach wenigen Spielminuten. Die Mannschaft wurde von Co-Trainer Atdhe Nuhiu gecoacht, Neo-Trainer Zaric saß als Zuschauer auf der Tribüne. „Es war ein guter Test, unsere Spieler sind topfit aus dem Urlaub zurück gekommen“, meinte Nuhiu nach dem Spiel.

Am Montag reisen die Altacher per Bus ins Trainingslager nach Wien. Dort verbringen die Rheindörfler einige Tage im Hotel von Hauptsponsor Dormero und absolvieren Trainingseinheiten im neuen ÖFB-Zentrum in Wien-Aspern.

Porträt von Elred Faisst
Elred Faisst
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
0° / 1°
Symbol Schneefall
Bludenz
1° / 2°
Symbol Schneefall
Dornbirn
2° / 3°
Symbol Schneefall
Feldkirch
1° / 3°
Symbol Schneefall

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
136.390 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
114.838 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
110.721 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Vorarlberg
Gegen FC Luzern
Altacher unterlagen im ersten Test knapp mit 1:2
Außer Kontrolle
Psychotischer Häftling biss Wachebeamten in Arm
Starker Ländle-Adler
Bachlinger ließ den Olympiasieger alt aussehen
Saison ist vorbei
Kreuzbandriss! ÖSV-Speed-Ass Egger schwer verletzt
Schneiders Brille
Der feinsinnigste Komiker ever
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf