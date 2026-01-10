Altacher unterlagen im ersten Test knapp mit 1:2

Der SCR Altach verlor ersten Test beim FC Luzern, Neo-Coach Ognjen Zaric beobachtete seine neue Mannschaft dabei ganz genau. Patrick Greil traf beim 1:2 für die Rheindörfler, Leonardo Lukacevic ist vor dem Abgang.
Nach der Verpflichtung von Trainer Ognjen Zaric kommt auch in den Spielerkader der Altacher Bewegung. Laut SKY-Informationen soll Linksverteidiger Leonardo Lukacevic, der 53 Spiele für Altach bestritten hat, schon demnächst zu einem nicht näher benannten slowakischen Klub wechseln. Beim gestrigen Test in Luzern fehlte der Defensivspieler. Mit dabei war Luca Kronberger, der vom Klub die Erlaubnis bekam, einen neuen Verein zu suchen. Leise ist es hingegen um die Verteidiger Paul Koller und Mohamed Ouedraogo geworden, mehr als ein paar lose Anfragen gab es für die beiden bislang nicht.
Beim 4x30-Minuten-Test in Luzern kam Testspieler Niklas Lang vom Mattersburger SV in den zweiten 60 Minuten zum Einsatz. Ebenso wurden die Amateure Timo Müller, Nemanja Krstovic und Emir Abdiji in der Schlussphase eingesetzt. Vom Kader fehlten Paul Piffer (3. Torhüter), Srdjan Hristic, Paul Koller (beide krank) sowie Diego Madritsch und Salif Tietietta wegen Verletzung.
Coach schaute zu
Die Partie endete nach 120 durchaus interessanten Minuten mit einem 2:1-Sieg des Schweizer Erstligisten. Den Treffer der Altacher erzielte Patrick Greil schon nach wenigen Spielminuten. Die Mannschaft wurde von Co-Trainer Atdhe Nuhiu gecoacht, Neo-Trainer Zaric saß als Zuschauer auf der Tribüne. „Es war ein guter Test, unsere Spieler sind topfit aus dem Urlaub zurück gekommen“, meinte Nuhiu nach dem Spiel.
Am Montag reisen die Altacher per Bus ins Trainingslager nach Wien. Dort verbringen die Rheindörfler einige Tage im Hotel von Hauptsponsor Dormero und absolvieren Trainingseinheiten im neuen ÖFB-Zentrum in Wien-Aspern.
