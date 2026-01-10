Altacher unterlagen im ersten Test knapp mit 1:2

Nach der Verpflichtung von Trainer Ognjen Zaric kommt auch in den Spielerkader der Altacher Bewegung. Laut SKY-Informationen soll Linksverteidiger Leonardo Lukacevic, der 53 Spiele für Altach bestritten hat, schon demnächst zu einem nicht näher benannten slowakischen Klub wechseln. Beim gestrigen Test in Luzern fehlte der Defensivspieler. Mit dabei war Luca Kronberger, der vom Klub die Erlaubnis bekam, einen neuen Verein zu suchen. Leise ist es hingegen um die Verteidiger Paul Koller und Mohamed Ouedraogo geworden, mehr als ein paar lose Anfragen gab es für die beiden bislang nicht.