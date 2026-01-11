Persiens ehemalige Kaiserinnen als neue Ikonen?

„Es lebe der Schah!“, hört man plötzlich bei den Protesten, die sich im Iran immer weiter ausbreiten. Gemeint ist damit der Sohn des letzten Schahs von Persien, der frühere Kronprinz Reza Pahlavi. Sein Vater war Mohammad Reza, der letzte Herrscher auf dem imposanten Pfauenthron. Dieser wurde 1979 durch die Islamische Revolution gestürzt und musste ins Exil gehen. Reza Pahlavi unterstützt die Freiheitsproteste der Iraner und sieht sich als „Brückenbauer“: Wenn es das iranische Volk wünsche, würde der Sohn des letzten Schahs den Übergang zu einer Demokratie begleiten, so sagt er.