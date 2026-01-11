Persiens ehemalige Kaiserinnen als neue Ikonen?

Teheran: Mitten in den Protesten gegen das Mullah-Regime rufen Demonstranten nach der ehemaligen persischen Kaiserdynastie. Im Westen wurde sie durch ihre glamourösen Frauen berühmt. Wer waren die beiden Kaiserinnen an der Seite von Schah Reza, dessen Sohn heute die Opposition im Iran unterstützt?
„Es lebe der Schah!“, hört man plötzlich bei den Protesten, die sich im Iran immer weiter ausbreiten. Gemeint ist damit der Sohn des letzten Schahs von Persien, der frühere Kronprinz Reza Pahlavi. Sein Vater war Mohammad Reza, der letzte Herrscher auf dem imposanten Pfauenthron. Dieser wurde 1979 durch die Islamische Revolution gestürzt und musste ins Exil gehen. Reza Pahlavi unterstützt die Freiheitsproteste der Iraner und sieht sich als „Brückenbauer“: Wenn es das iranische Volk wünsche, würde der Sohn des letzten Schahs den Übergang zu einer Demokratie begleiten, so sagt er.
