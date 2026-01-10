Böser Sturz! Schrecksekunde um ÖSV-Dame Egger

Loch im Eis bei Test in neuer Olympia-Halle
Match unterbrochen
Schrecksekunde um Magdalena Egger. Die ÖSV-Athletin kam bei der Weltcup-Abfahrt am Samstag zu Sturz und krachte ungebremst ins Auffangnetz. Das Rennen wurde daraufhin unterbrochen, in Zauchensee musste der Helikopter her.
Bereits im oberen Teil verlor die Abfahrts-Zweite von St. Moritz in einer Linkskurve die Kontrolle über ihre Skier und wurde mit hoher Geschwindigkeit von den Auffangnetzen gebremst.
Zwar blieb Egger bei Bewusstsein, nach einer Unterbrechung entschieden sich die Ärzte an der Piste jedoch, die 24-Jährige vom Helikopter ins Krankenhaus bringen zu lassen. Egger dürfte sich am Knie verletzt haben, eine genaue Diagnose steht jedoch noch aus. Auskunft soll ein MRT in der Sportklinik Dr. Aufmesser in Radstadt geben.
