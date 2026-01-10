Böser Sturz! Schrecksekunde um ÖSV-Dame Egger

Zwar blieb Egger bei Bewusstsein, nach einer Unterbrechung entschieden sich die Ärzte an der Piste jedoch, die 24-Jährige vom Helikopter ins Krankenhaus bringen zu lassen. Egger dürfte sich am Knie verletzt haben, eine genaue Diagnose steht jedoch noch aus. Auskunft soll ein MRT in der Sportklinik Dr. Aufmesser in Radstadt geben.