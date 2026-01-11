Polizei und Finanzbehörden „crashten“ Hanfmesse

Hoher finanzieller Schaden

Als besonderen Tabubruch wertet Amann, dass auch Besucherinnen und Besucher, die mit Shuttle-Bussen zur Messe anreisten, kontrolliert wurden. „Sie sind gefilzt worden und mussten sich bis auf die Unterhose ausziehen!“ Etliche Menschen hätten sich derart brüskiert gefühlt, dass sie die Messe erst gar nicht mehr besucht haben, im Vorverkauf bezahlte Karten seien bis auf wenige Ausnahmen storniert worden. Der Veranstalter spricht von einem entstandenen Schaden von zumindest 34.000 Euro. Amann selbst hätte vor allem zwei Fragen gerne geklärt: Was hat der Einsatz der Polizei und der Finanzbehörden gekostet? Und welche Personen haben den Einsatz angeordnet?