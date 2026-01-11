Bei „letztem Tanz“ jagt KAC-Star den Meisterpokal

„Absoluter Holocaust“: Eklat um Rekordtorhüter
Kritik an Trainer
Viertes Saisonderby, dritter Sieg für den KAC! Die Klagenfurter dominierten auch diese Saison die Duelle mit Villach. Am Freitag war der Slowene Jan Mursak der Held, traf am Ende auch zum Sieg. In seiner letzten Saison sind die Ziele groß: „Ich will den Titel holen!“ Doch vorerst steht jetzt zwei Tage die Regeneration im Mittelpunkt.
Glanzvoll war der Derby-Auftritt der Rotjacken sicher nicht. Aber trotzdem gab’s am Ende wieder einmal drei Punkte – und somit sicherten sich die Klagenfurter zum zehnten (!) Mal in Folge die bessere Saison-Bilanz gegen den VSV im Grunddurchgang – diese Spielzeit waren es drei Siege und eine Niederlage.
