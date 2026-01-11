Bei „letztem Tanz“ jagt KAC-Star den Meisterpokal

Viertes Saisonderby, dritter Sieg für den KAC! Die Klagenfurter dominierten auch diese Saison die Duelle mit Villach. Am Freitag war der Slowene Jan Mursak der Held, traf am Ende auch zum Sieg. In seiner letzten Saison sind die Ziele groß: „Ich will den Titel holen!“ Doch vorerst steht jetzt zwei Tage die Regeneration im Mittelpunkt.