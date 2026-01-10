Lkw-Ladung geriet während der Fahrt in Brand

Der 58 Jahre alte Lkw-Fahrer war gegen 10.40 Uhr mit seinem tonnenschweren Gefährt in Fahrtrichtung Tirol unterwegs, auf dem Sattelanhänger war Elektroschrott geladen. Kurz vor der Ausfahrt Dalaas bemerkte er plötzlich, dass seine Ladung Feuer gefangen hatte. Der Mann reagierte genau richtig und vor allem rasch: Er schaffte es gerade noch, unmittelbar vor der Einfahrt in den Dalaaser Tunnel von der Arlbergschnellstraße abzufahren. Anschließend stellte er seinen Lkw auf der L97 ab, koppelte den brennenden Sattelanhänger von der Zugmaschine ab und alarmierte die Feuerwehr.