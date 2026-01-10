Vorteilswelt
Einsatz im Klostertal

Lkw-Ladung geriet während der Fahrt in Brand

Chronik
10.01.2026 10:54
Die Rauchsäule des brennenden Lkw war kilometerweit zu sehen.
Die Rauchsäule des brennenden Lkw war kilometerweit zu sehen.(Bild: Feuerwehr Dalaas)

Gleichermaßen spektakuläre, wie gefährliche Szenen haben sich am Freitagvormittag auf der Arlbergschnellstraße (S16) im Klostertal abgespielt. Die Elektroschrottladung eines Lkw hatte Feuer gefangen, der Lenker reagierte zum Glück blitzschnell. 

Der 58 Jahre alte Lkw-Fahrer war gegen 10.40 Uhr mit seinem tonnenschweren Gefährt in Fahrtrichtung Tirol unterwegs, auf dem Sattelanhänger war Elektroschrott geladen. Kurz vor der Ausfahrt Dalaas bemerkte er plötzlich, dass seine Ladung Feuer gefangen hatte. Der Mann reagierte genau richtig und vor allem rasch: Er schaffte es gerade noch, unmittelbar vor der Einfahrt in den Dalaaser Tunnel von der Arlbergschnellstraße abzufahren. Anschließend stellte er seinen Lkw auf der L97 ab, koppelte den brennenden Sattelanhänger von der Zugmaschine ab und alarmierte die Feuerwehr.

Der geladene Elektroschrott hatte sich entzündet.
Der geladene Elektroschrott hatte sich entzündet.(Bild: Feuerwehr Dalaas)

L97 für eine Stunde gesperrt
Die Florianijünger aus Dalaas und Wald am Arlberg brachten den Brand in weiterer Folge rasch unter Kontrolle. Die L97 musste allerdings aufgrund der Löscharbeiten und der massiven Rauchentwicklung für etwa eine Stunde für den kompletten Verkehr gesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Sattelschlepper ist zwar gehörig in Mitleidenschaft gezogen worden, war nach den Löscharbeiten aber noch fahrbereit.

