Bachlinger sucht lockere Sprünge in Sapporo

Nachdem sich Ländle-Adler Niklas Bachlinger bei den zwei Springen der Vierschanzentournee auf österreichischem Boden gut präsentiert hatte, ging es für den Schoppernauer nun auf eine lange Reise – dieses Wochenende steht Continental-Cup im japanischen Sapporo auf dem Terminplan. Wobei die Anreise nicht ganz einfach war, erzählt der Juniorenweltmeister von Lahti 2021. „Zwölf Stunden Flug nach Tokio, dann noch zwei Stunden weiter im Schneechaos nach Sapporo, lange schlafen konnte ich nicht“, sagt Bachlinger. Denn die Bedingungen in Fernost sind wahrhaft winterlich – 40 Zentimeter Neuschnee gab es zuletzt.