Psychotischer Häftling biss Wachebeamten in Arm

Nachbarn bedroht, Vermieter geschlagen, Polizisten attackiert

Darum geht es: Im Juni bedrohte der aus Belgien stammende Mann zuerst Nachbarn in Hard. Wenig später kam es zu einem Streit mit seinem Vermieter, dem er mehrere Faustschläge versetzte. Beim Eintreffen der Polizei eskalierte die Situation erneut: Als er auf die Rückbank des Einsatzfahrzeuges verfrachtet wurde, versuchte er, einen der Beamten mit dem Kopf zu treffen. „Aber nur, weil mir die Beamten wehtaten. Ich habe sehr lange Beine, zudem war eines gebrochen. Ich wollte nur, dass er den Rücksitz nach vorn schiebt“, erklärt der Angeklagte.