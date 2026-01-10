Palettenhändler schlittert in Millionenpleite

Weiterführung ungewiss

Gläubiger können ihre Forderungen noch bis zum 2. April über den KSV1970 anmelden. Die erste Prüfungstagsatzung findet dann am 16. April am Landesgericht Feldkirch statt. Ob „JODE e.U.“ weitergeführt werden kann, ist unklar. Die Entscheidung darüber obliegt der Insolvenzverwaltung.