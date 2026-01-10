Vorteilswelt
Insolvenzverfahren

Palettenhändler schlittert in Millionenpleite

Vorarlberg
10.01.2026 13:15
In Vorarlberg kreist wieder einmal der Pleitegeier.
In Vorarlberg kreist wieder einmal der Pleitegeier.(Bild: Christian Jauschowetz)

Über das Vermögen der Dornbirner Firma „JODE e.U.“ ist am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren eröffnet worden. Der Palettenhändler hat Schulden in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro angehäuft. 

Laut Kreditschutzverband sei das Konkursverfahren auf Antrag eines Gläubigers eröffnet worden. Diesem schuldete der Rohstoff- und Palettenhändler rund 1,7 Millionen Euro. Die genauen Ursachen für die Insolvenz sind derzeit noch nicht bekannt.

Weiterführung ungewiss
Gläubiger können ihre Forderungen noch bis zum 2. April über den KSV1970 anmelden. Die erste Prüfungstagsatzung findet dann am 16. April am Landesgericht Feldkirch statt. Ob „JODE e.U.“ weitergeführt werden kann, ist unklar. Die Entscheidung darüber obliegt der Insolvenzverwaltung.

Vorarlberg
