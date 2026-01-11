Austria-Sportdirektor Alge setzt auf Kontinuität

Stürmer soll kommen

Einzig die Verpflichtung eines zusätzlichen Stürmers steht auf dem Zettel. „Man hat im Herbst gesehen, dass wir nach vorne in einigen Spielen zu wenig durchschlagskräftig agierten.“ Tatsächlich fehlt den Lustenauern ein echter Knipser im Angriff, der im Sommer geholte Lenn Jastremski blieb diese Rolle bisher schuldig. Im Herbst trugen sich dafür elf verschiedene Torschützen ein, das zeigt die Flexibilität in der Mannschaft. Leicht wird die Suche nach einem neuen Offensivmann aber nicht, zumal laut Alge der finanzielle Rahmen ausgeschöpft ist. Auch wenn die Austria im Titelrennen voll dabei ist, will man vernünftigerweise kein finanzielles Risiko eingehen. Angedacht ist jedoch, dass drei Spieler (Enes Koc, Melih Akbulut und Daniel Au Yeoung) verliehen werden. „Bei einem Regionalligaklub können sie mehr Spielpraxis sammeln. Wir richten es aber so ein, dass sie weiterhin bei uns am Vormittag mittrainieren können und sie dem Profibetrieb erhalten bleiben.“