Betrunkener bedrohte zwei Taxilenker mit Langwaffe

„Don‘t drink and drive“ – „fahre nicht, wenn du getrunken hast“. Frei nach diesem Motto ließ sich am Freitagabend ein Mann in Vorarlberg von einem Taxifahrer nach Hause fahren. Dort wurden sich der 54-Jährige, sein Chauffeur und ein weiterer Taxilenker, der den Pkw des Mannes nach Hause gebracht hat, nicht über den Preis einig. Mit heftigen Folgen!
Der 54-Jährige hatte am Freitagabend einen „lustigen“ Abend in Dornbirn verbracht und dabei auch, das eine oder andere Getränk konsumiert. Um nicht Gefahr zu laufen, seinen Führerschein bei einer Alkoholkontrolle durch die Polizei zu verlieren, entschied sich der Mann dafür, per Taxi die Heimreise in den doch gut zehn Kilometer entfernten, auf über 1000 Meter gelegenen und nur über eine teils recht schmale Bergstraße erreichbaren Stadtteil Ebnit, anzutreten.
Der Mann – schlau wie er war – engagierte aber nicht nur einen Taxifahrer, der ihn nach Hause fuhr. Er nahm auch gleich noch die Dienste eines weiteren in Anspruch, der seinen Pkw ebenfalls nach Ebnit brachte. Nach der gut 35-minütigen Fahrt, die reibungslos über die Bühne ging, kam das Trio schließlich an der Wohnadresse des 54-Jährigen an.
Waffe aus Haus geholt
Dort geriet man allerdings ob des Fahrpreises, den die beiden Taxilenker für den Transport des Mannes und die Überführung seines Pkw verlangen, in Diskussionen. Als sich der Mann in sein Wohnhaus begab, verständigten die beiden die Polizei. Noch währenddessen kam der Mann zurück und bedrohte das Duo mit einer Langwaffe.
Mann wurde festgenommen
Die Taxifahrer verließen daraufhin fluchtartig das Gelände. Als die Polizei wenig später vor Ort war, ließ sich der 54-Jährige widerstandslos festnehmen. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.
