Betrunkener bedrohte zwei Taxilenker mit Langwaffe

Der 54-Jährige hatte am Freitagabend einen „lustigen“ Abend in Dornbirn verbracht und dabei auch, das eine oder andere Getränk konsumiert. Um nicht Gefahr zu laufen, seinen Führerschein bei einer Alkoholkontrolle durch die Polizei zu verlieren, entschied sich der Mann dafür, per Taxi die Heimreise in den doch gut zehn Kilometer entfernten, auf über 1000 Meter gelegenen und nur über eine teils recht schmale Bergstraße erreichbaren Stadtteil Ebnit, anzutreten.