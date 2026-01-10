Der feinsinnigste Komiker ever

In New York hatte er in den 50er-Jahren eine One-Man-Show, die stets ausverkauft war. Sein Markenzeichen war der gediegene Smoking, eine überaus ironische Attitüde, blitzschnelle Pointen und ein stilvolles Auftreten. Unvergesslich ist der Sketch mit der Sopranistin Marylin Mulvey, die er zur Verdi-Arie „Caro nome“ begleiten soll, was im Chaos, aber hellem Gelächter beim Publikum endet. Oder die Episode, wie er eine Mozartoper in einem Akt erklärt („A mini Opera“). Der gemeinsame Auftritt mit Dean Martin gehört zu dem Witzigsten, was ich je an gehobenem Humor gesehen habe.