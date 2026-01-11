Unfall in Rankweil forderte sieben Verletzte

Am frühen Samstagabend hat sich in Rankweil ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei Pkw waren bei winterlichen Schneeverhältnissen frontal zusammengestoßen, sieben Personen, darunter vier Kinder, wurden dabei verletzt.
Ein 27-jähriger Mann war gegen 17 Uhr mit seinem Pkw auf der L52 in Richtung des Rankweiler Gemeindezentrums unterwegs, im Wagen saßen zudem seine Ehefrau sowie die beiden Kinder. Plötzlich geriet sein Auto aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse ins Rutschen – der Pkw kam von der Fahrspur und schlitterte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug, an dessen Steuer ein 44 Jahre alter Mann saß, der ebenfalls zwei Kinder mit sich führte.
Verletzte in zwei Spitäler aufgeteilt
Der Aufprall war derart wuchtig, dass sich alle sieben am Unfall beteiligten Personen Verletzungen unterschiedlichen Grades zuzogen – sie wurden nach der Erstversorgung vor Ort von den Rettungskräften auf die nächstgelegenen Krankenhäuser in Dornbirn und Feldkirch aufgeteilt. Beide Unfallfahrzeuge wurden stark beschädigt und fallen vermutlich in die Kategorie Totalschaden – die beiden Pkw sind zur Klärung des genauen Unfallhergangs sichergestellt worden. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die L52 im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt – erst gegen 19.50 Uhr konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.
