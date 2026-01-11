Unfall in Rankweil forderte sieben Verletzte

Verletzte in zwei Spitäler aufgeteilt

Der Aufprall war derart wuchtig, dass sich alle sieben am Unfall beteiligten Personen Verletzungen unterschiedlichen Grades zuzogen – sie wurden nach der Erstversorgung vor Ort von den Rettungskräften auf die nächstgelegenen Krankenhäuser in Dornbirn und Feldkirch aufgeteilt. Beide Unfallfahrzeuge wurden stark beschädigt und fallen vermutlich in die Kategorie Totalschaden – die beiden Pkw sind zur Klärung des genauen Unfallhergangs sichergestellt worden. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die L52 im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt – erst gegen 19.50 Uhr konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.