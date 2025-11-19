Absolute Teamsport Tirol hat neuen Standort

Seit einer Woche hat das Tiroler Sportfachgeschäft aus Wörgl einen neuen Standort. Herzstück ist ein großer Bewegungsraum, der für unterschiedlichste Vorhaben genutzt werden kann.
Der Sportfachhändler Absolute Teamsport Tirol geht neue Wege. Mit einem neuen Shop, wenige Meter vom alten Standort in Wörgl entfernt, will man das Sportgeschäft großzügiger, strukturierter und mit mehr Auswahl ausstatten. Eröffnet wurde es am 13. November in der Bahnhofstraße 54a.
Eine tolle Chance hat sich zum richtigen Zeitpunkt ergeben. Wir freuen uns sehr – das ist jetzt ein absolut stimmiger Weg.
Christian Elzinger, einer der drei Eigentümer
Die Raumgestaltung wurde auf die Wünsche der Kunden und des Teams abgestimmt. 150 Quadratmeter Verkaufsfläche stehen zur Verfügung. „Eine tolle Chance hat sich zum richtigen Zeitpunkt ergeben. Wir freuen uns sehr – das ist jetzt ein absolut stimmiger Weg“, sagt Christian Elzinger, einer der drei Eigentümer.
Herzstück des Shops ist der rund 100 Quadratmeter große Bewegungsraum. Hier wird Sport gelebt: Schulungen, Fortbildungen oder Yoga- und Zumba-Einheiten werden dort veranstaltet. „Wir wollten einen Ort schaffen, an dem Bewegung Platz hat“, so Elzinger. Im kommenden Jahr soll sich auch am Standort in Innsbruck etwas tun. Es gibt dazu bereits konkrete Überlegungen.
