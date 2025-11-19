Nathalie Benko zieht gegen die Medien vor Gericht

Die Medien – offenbar handelt es sich um einen großen deutschen Verlag sowie ein deutsches und ein schweizer Onlinemedium – sollen im März wahrheitswidrig über eine angeblich von ihr eingereichte Scheidung berichtet haben. Das berichtete der ORF Tirol am Mittwoch. Die Ehefrau des derzeit in Untersuchungshaft sitzenden Tiroler Unternehmers verlangt in ihren Anträgen jeweils eine Entschädigung nach dem Mediengesetz.