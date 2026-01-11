AC Milan patzt schon wieder! Nur 1:1 in Florenz

LIVE: Bayern spielen sich in einen Torrausch
Milan hat sich in der italienischen Serie A mit einem 1:1 bei der Fiorentina erneut mit einem Unentschieden begnügen müssen!
Lange sah es in Florenz nach der zweiten Saisonniederlage für die Mailänder aus.
Nkunku rettete Milan einen Punkt
Der eingewechselte Christopher Nkunku rettete dem Tabellenzweiten mit seinem Treffer in der 90. Minute immerhin einen Punkt, nachdem Pietro Comuzzo (66.) die abstiegsbedrohten Hausherren in Führung geköpfelt hatte. Kurz vor Schluss traf Fiorentina noch die Latte.
Bereits gegen Genoa hatte Milan zuletzt beim 1:1 Zähler eingebüßt. Die Rossoneri halten immerhin bei nun 18 Runden ohne Niederlage. In der Tabelle droht Milan jedoch Boden auf den Stadtrivalen und Spitzenreiter Inter zu verlieren.
