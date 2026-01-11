Gruen lief Halbmarathon-Rekord: „Es war genial!“

Aaron Gruen hat in Houston in 1:01:14 einen neuen österreichischen Rekord im Halbmarathon aufgestellt. Der 26-Jährige verbesserte die Bestmarke von Günther Weidlinger (1:01:42) von Udine 2007 um 28 Sekunden. Damit hält Aaron Gruen sowohl den Rekord im Halbmarathon als auch im Marathonlauf (2:09:53). Das war in Houston also ein höchst gelungener erster Testlauf für den Vienna City Marathon am 19. April...
„Es ist alles noch besser gegangen, als ich gedacht habe“, war Aaron Gruen in seinem ersten Kommentar überglücklich, „ich habe beim Rennen eine super Gruppe erwischt, mit der ich dieses Tempo gehen konnte. Es war einfach genial! Jetzt freue ich mich noch mehr auf den Vienna City Marathon!“ Und was ihn auch glücklich machte: „Es ist einfach schön, wie ich mein Studium mit dem Laufen verbinden kann.“ In der Tat verdient es allerhöchsten Respekt, wie Aaron Gruen sein Medizin-Studium in Harvard so gut in Einklang mit dem Sport bringen kann!
Bestzeit pulverisiert
Aaron Gruen war schon vor dem Rennen optimistisch gewesen: „Das Training lief in den letzten Wochen sehr gut. Die Einheiten waren schneller als je zuvor und haben sich gleichzeitig kontrollierter und „leichter“ angefühlt – ein sehr positives Zeichen.“ Dennoch war er zuvor etwas zurückhaltend gewesen, wollte zu einer möglichen Rekord-Verbesserung keinen Kommentar abgeben: „Mein Fokus liegt nur darauf, mein eigenes Rennen zu laufen und dann zu sehen, wie sich der Tag entwickelt. Klar ist aber, dass es in jedem Fall eine neue persönliche Bestzeit werden soll.“
Offiziell lautete diese Bestzeit vor dem Halbmarathon in Houston bei 1:04:35, eine Zeit, die er 2024 in Tempe (14. Jänner) und bei seinem ersten Rennen als Österreicher in Hamburg (30. Juni) gelaufen ist. Diese eigene Bestzeit hat er nun wirklich pulverisiert! Er war auch schneller als bei einem Downhill-Rennen im Vorjahr in Mesa mit 1:02:47. In Houston stieß der 26-Jährige in neue Dimensionen vor.
„Es ist mir eine Ehre!“
Aaron Gruen weiters zum Rennen: „Ich hatte mich mental sehr gut vorbereitet, es ging mit in der Vorwoche nämlich nicht so gut, aber am Ende konnte ich mich doch gut konzentrieren. Bei km 12 hatte ich heute kurz negative Gedanken. Aber die konnte ich dann doch verdrängen und mich in eine Gruppe gut einmischen. Es ist eine Ehre für mich, einen so alten Rekord zu brechen. Ich bin stolz, dass ich die österreichische Leichtathletik so weiter entwickeln kann.“
Im März noch einen Halbmarathon
Vor seinem erstmaligen Start beim Vienna City Marathon läuft Aaron Gruen auch noch das „Project 13.1“, den Halbmarathon am 21. März in Rockland Lake State (New York). Damit kehrt er wieder auf jene Strecke zurück, auf der im Vorjahr seinen Marathon-Rekord in 2:09:53 aufgestellt hatte. Da schließt sich der Kreis.
Neuer Streckenrekord
Sieger des Rennens von Houston wurde Habtom Samuel aus Eritrea, der bei seinem Debüt im Halbmarathon gleich 59:01 lief. Der Student der „University of Mexico“ hatte vor zwei Jahren die NCAA-Meisterschaften über 10.000 m gewonnen und hält die Landesrekorde in der Halle über 3000 m und 5000 m. Samuel verbesserte auch den Streckenrekord des Äthiopiers Addisu Gobena (59:17/2025) um 16 Sekunden. Gleich acht Läufer blieben heuer in diesem Super-Rennen unter einer Stunde
Hinterndorfer mit U23-Rekord
Bei dem extrem schnellen 10-km-Straßenlauf in Valencia, bei dem es sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen jeweils einen neuen Europarekord gab, stellte Timo Hinterndorfer in 28:55 Minuten einen neuen österreichischen U23-Rekord auf. Der DSG-Athlet verbesserte seine eigene, im Vorjahr ebenfalls in Valencia aufgestellte Bestzeit (29:02) um sieben Sekunden.
An der Spitze gab es eine Flut von Top-Zeiten! Bei den Männern verbesserte der Schwede Andreas Almgren seinen im Vorjahr in Valencia aufgestellten Europarekord von 26:53 auf 26:46 Minuten. Bei den Frauen markierte Eilish McColgan (Gb) als Achte in 30:08 ebenfalls einen neuen Europarekord.
Entwicklung des österreichischen Halbmarathon-Rekordes:
1:01:14 Aaron Gruen Houston 11.01.2026
1:01:42 (23) Günther Weidlinger Udine 14.10.2007
1:02:39 (4) Michael Buchleitner Paderborn 10.04.2004
1:02:58 (1) Michael Buchleitner Krems 20.09.1998
1:04:05 (1) Michael Buchleitner Knittelfeld 28.09.1997
1:04:09 (1) Max Wenisch Wels 22.09.1996
1:04:24 (1) Max Wenisch Wien 24.03.1996
1:04:39 (2) Thomas Fahringer Schwyz 07.04.1990
1:05:52 (1) Peter Schatz Linz 22.09.1985
1:06:35 (1) Peter Schatz Ybbs 14.07.1983
1:06:48 (1) Karl Lackner Wien 07.05.1959
Houston, Halbmarathon (Aramco Houston Half Marathon):
1. Samuel (Eri) 59:01, 2. Kiprop (Ken) 59:14, 3. Youssfi (Mar) 59:21, 23. Gruen (Ö) 1:01:14 (ÖR)
Valencia, 10-km-Straßenlauf (10K Valencia Ibercaja by Kiprun):
1. Almgren (Sd) 26:46 (ER), 2. Bejiga (Äth) 26:52, 3. Victor Kipruto (Ken) 27:18, 4. Soca (Uru) 27:21, 5. Abdilaahi (D) 27:22 (DR), 14. Ringer (D) 27:39, 92. Hinterndorfer (Ö) 28:55 (ÖLV-U23-Rekord)
Frauen:
1. Brenda Jepchirchir (Ken) 29:25, 2. Amebaw (Äth) 29:29, 3. Chemtai Ndwia (Ken) 29:49, 8. McColgan (Gb) 30:08 (ER)
Olaf Brockmann
