Gruen lief Halbmarathon-Rekord: „Es war genial!“

„Es ist mir eine Ehre!“

Aaron Gruen weiters zum Rennen: „Ich hatte mich mental sehr gut vorbereitet, es ging mit in der Vorwoche nämlich nicht so gut, aber am Ende konnte ich mich doch gut konzentrieren. Bei km 12 hatte ich heute kurz negative Gedanken. Aber die konnte ich dann doch verdrängen und mich in eine Gruppe gut einmischen. Es ist eine Ehre für mich, einen so alten Rekord zu brechen. Ich bin stolz, dass ich die österreichische Leichtathletik so weiter entwickeln kann.“