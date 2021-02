Kronprinz „genehmigte“ Einsatz gegen Khashoggi

Ein brisanter Bericht des US-Geheimdienstes CIA bringt neue Details um den Mord an den Journalisten Jamal Khashoggi ans Tageslicht. Laut den Informationen soll der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman nicht nur von dem Einsatz gewusst, er soll ihn auch „genehmigt“ haben. Khashoggi war am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Spezialkommando aus Riad getötet worden.