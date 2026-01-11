Orkanböen mit bis zu 155 km/h in Kärnten gemessen

Stürmisch verlief der Sonntag in Kärntens Bergen. In Oberkärnten wurden sogar Orkanböen von bis zu 155 km/h gemessen. Experten sprechen hier von Extremwerten.
Der Schneesturm auf Kärntens Gipfeln war am Sonntag kaum zu übersehen. Heftiger Wind wehte in den heimischen Alpenregionen – vor allem in Oberkärnten. Während es in den Tälern meist windfrei war, traten zwischen den Tauern und Nockbergen sogar orkanartige Windböen auf.
Der Wetterdienst Tauernwetter konnte im Bereich der Kölnbreinsperre Böen mit bis zu 155 km/h messen. Bei solchen Werten sprechen Experten bereits von Extremwerten.
Auch die Lawinengefahr hat sich in Oberkärntens Bergen verschärft. Der Lawinenwarndienst Kärnten spricht teilweise von erheblicher Gefahr – also Warnstufe 3.
In der kommenden Woche erwarten Wettermeteorologen sonnige Tage und mildere Temperaturen – 0 bis 7 Grad.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.