„Die Haare und den Spieler muss man sich merken“

Im vergangenen Sommer wechselte Anrie Chase von Stuttgart nach Salzburg. Wegen einer Verletzung musste der Japaner aber den ganzen Herbst über zuschauen. Die „Krone“ traf sich im Trainingslager in Belek mit dem 21-Jährige und sprach mit ihm über seine Ziele, seine auffallende Haarpracht und warum er oft den Übersetzer spielen muss.