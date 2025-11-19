Hendl-Hausarrest verordnet: Vogelgrippe rückt an

Im Flachgau und der Salzburger Landeshauptstadt greifen ab Donnerstag strenge Regeln: Geflügelbauernhöfe müssen ab 50 Tieren diese in den Stall sperren. Das Land warnt vor dramatischen Folgen, sollte die Vogelgrippe eingeschleppt werden ...
Die Vogelgrippe rückt näher – und Salzburg reagiert. Im gesamten Flachgau und in der Stadt gilt ab Donnerstag für Geflügelhaltungen ab 50 Tieren eine Stallpflicht. Wildvögel und ihr Kot dürfen mit Hausgeflügel keinesfalls in Berührung kommen.
Negativbeispiel Burgenland: Ganzer Bestand gekeult
Kleinere Bestände bleiben zwar frei, müssen aber dieselben Schutzmaßnahmen setzen: Enten und Gänse getrennt halten, Ausläufe überdachen, Füttern nur im Stall und jeden Zugang zu Gewässern absperren, an denen sich Wildenten aufhalten.
Landesveterinärdirektor Peter Schiefer verweist auf den jüngsten Fall im Burgenland: Wird die Krankheit eingeschleppt, muss ein kompletter Bestand gekeult werden.
Für vier Bezirke bleibt es vorerst bei „nur“ erhöhtem Risiko, die Hygienevorgaben gelten aber auch dort. Halter sollen ihre Tiere genau beobachten: Atemnot, Mattigkeit, ein Einbruch der Legeleistung oder Schwellungen müssen sofort gemeldet werden. Menschen sind nicht gefährdet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.