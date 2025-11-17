Billigstromgesetz steht endlich vor dem Vollzug

Gut Ding braucht bekanntlich ja Weile. Das gilt offenbar vor allem auch für das unter Schwarz-Grün bereits angekündigte und auch von dieser Regierung bereits einmal verschobene Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ELWG). Unter dem klingenden und gewiss verständlicheren Namen „Billigstromgesetz“ soll das Vorhaben wohl am Dienstag den Ministerrat passieren und noch heuer auch verabschiedet werden. Vom Gesetz verspricht sich die Regierung bekanntlich billigeren Strom und eine sicherere Versorgung für Haushalte und Betriebe.