Friedhofs-Schändungen nehmen immer mehr zu

Nun, die Auswertung der entsprechenden Polizei-Statistik ist nun da, und sie gibt keinen Anlass zur Freude: Demnach stehen unsere Friedhöfe besonders oft im Visier von Vandalen und Langfingern, denen nicht einmal die Totenruhe heilig ist! Konkret wurden im Jahr 2024 56 Delikte zur Anzeige gebracht (von einer weit höheren Dunkelziffer ist auszugehen), das ist eine Zunahme um 27 Prozent. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Innenministerium auf 18.539 Euro (plus 34 %.)