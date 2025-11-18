Eisbullen glauben an Europapokal-Wunder

Trainer Viveiros setzt auf Erfolgsgaranten

Grund genug, dass Cheftrainer Manny Viveiros seine Linien gegenüber dem (zur Abwechslung) überzeugenden Auftrittes gegen Fehervar am Sonntag (4:1) unverändert lassen wird. „Ich gehe davon aus, dass wir wieder so auflaufen werden“, sagte der Coach. Der dann wieder auf den zuletzt privat verhinderten Connor Corcoran zurückgreifen kann. „Das ist sehr wichtig für uns.“