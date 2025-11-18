Eisbullen glauben an Europapokal-Wunder

Für Eishockey-Meister Red Bull Salzburg steht morgen (19.15) das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions Hockey League an. Gegen formstarke Ingolstädter brauchen die Bulls einen Paradetag.
Vier Tore müssen die Eisbullen heute (19.15) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions Hockey League gegen Ingolstadt aufholen, um zumindest eine Verlängerung zu erzwingen. Die Lehren wollen die Bulls nach der 2:6-Abfuhr im Hinspiel wissen, lassen sich auch vom Rückstand nicht einschüchtern.
„Wir dürfen nicht an die Zahlen denken und müssen daran arbeiten, weniger Strafen wie noch im Hinspiel zu nehmen“, sagte Verteidiger Nash Nienhuis gestern nach einer intensiven Trainingseinheit. Ingolstadt in TopformDie Ingolstädter, derzeit Rangzweiter der Deutschen Eishockey Liga (DEL), kommen mit sieben siegreichen Partien und 47 erzielten Treffern in die Mozartstadt.
Nash Nienhuis, EC Red Bull Salzburg
Trainer Viveiros setzt auf Erfolgsgaranten
Grund genug, dass Cheftrainer Manny Viveiros seine Linien gegenüber dem (zur Abwechslung) überzeugenden Auftrittes gegen Fehervar am Sonntag (4:1) unverändert lassen wird. „Ich gehe davon aus, dass wir wieder so auflaufen werden“, sagte der Coach. Der dann wieder auf den zuletzt privat verhinderten Connor Corcoran zurückgreifen kann. „Das ist sehr wichtig für uns.“
