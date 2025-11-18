Vorteilswelt
Winter-Saison 2025/26

Auf Salzburg wartet ein Stelldichein der Stars

Salzburg
18.11.2025 06:30
Mikaela Shiffrin und die Slalom-Elite kommen nach Flachau.
Mikaela Shiffrin und die Slalom-Elite kommen nach Flachau.(Bild: Andreas Tröster)

Als Wintersport-Fan kommt man in der Saison 2025/26 voll auf seine Kosten. Vor allem, wenn man im Bundesland Salzburg wohnt. Die „Krone“ gibt eine Übersicht über die Weltcup-Bewerbe, die in Salzburg und in Grenznähe heuer über die Bühne gehen. 

Die alpine Ski-WM in Saalbach war 2024/25 das Highlight der Salzburger Wintersport-Saison. Auch in den kommenden Monaten warten viele besondere Veranstaltungen, die die Herzen der Fans höher schlagen lassen.

Dezember: 
Den Anfang macht der Biathlon-Zirkus in Hochfilzen (12. bis 14. Dezember), nur einen Katzensprung von der Salzburger Landesgrenze entfernt. Mit Simon Eder und Co. sind auch heimische Asse dabei.

Simon Eder ist Salzburgs Routinier im Biathlon-Weltcup.
Simon Eder ist Salzburgs Routinier im Biathlon-Weltcup.(Bild: GEPA)

Ein paar Kilometer hinter der Grenze zur Steiermark in Ramsau (19./20.) wartet in der Woche darauf der Heim-Weltcup der Kombinierer mit Stefan Rettenegger und Co. 

Jänner: 
Eröffnet wird der „Super-Jänner“ mit dem traditionellen Dreikönigsspringen (6. Jänner) der Superadler um die Pongauer Stefan Kraft und Jan Hörl in Bischofshofen, das zugleich das Finale der Vierschanzen-Tournee bildet. Parallel sind die Damen in Villach gefordert. Danach haben die Alpinen das Sagen. Altenmarkt-Zauchensee ist diesmal wieder mit einer Abfahrt und einem Super-G (10./11.) für Mirjam Puchner und Co. dran. Zwei Tage später geht es für die Slalom-Elite rund um Superstar Mikaela Shiffrin nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt beim Flutlicht-Klassiker in Flachau rund.

Mirjam Puchner fährt 2025/26 in Altenmarkt-Zauchensee.
Mirjam Puchner fährt 2025/26 in Altenmarkt-Zauchensee.(Bild: AFP/AFP or licensors)

Der WM-Ort Saalbach empfängt diesmal die Paraski-Asse (13. bis 16.). Parallel zu sehen sind dazu die Snowboard-Bewerbe in Bad Gastein (13./14.). Zehn Tage später geht es für Claudia Riegler und Co. auf der Kärntner Simonhöhe weiter. Highlights um die Ecke: einerseits die Biathlon-Bewerbe im bayerischen Ruhpolding (14. bis 18.) und andererseits das Spektakel der Ski-Herren in Kitzbühel (23. bis 25.) und kurz darauf in Schladming (27./28.).

Matej Svancer steigt erst in ein einigen Wochen wieder ins Weltcupgeschehen ein. 
Fuß macht Probleme
Gesamtweltcupsieger muss Zwangspause einlegen
17.11.2025

März: 
Nach den Skisprung-Bewerben der Damen in Hinzenbach (OÖ) und dem Skifliegen der Herren am Kulm ist Salzburg noch einmal Schauplatz von Weltcup-Bewerben. Von 13. bis 15. März geht es in St. Johann für die Para-Ski-Asse zusätzlich um WM-Medaillen.

Im März gastiert die Snowboard-Elite um Anna Gasser wieder in Flachauwinkl.
Im März gastiert die Snowboard-Elite um Anna Gasser wieder in Flachauwinkl.(Bild: Red Bull Content Pool/ Sani Alibabic)

Den Abschluss bildet wie schon 2025 der Slopestyle-Weltcup der Snowboard-Freestyler in Flachauwinkl (21.). Hausherr Josef Harml empfängt erneut die Elite rund um die Kärntnerin Anna Gasser, die womöglich als dreifache Olympiasiegerin in den Absolut Park kommt. 

