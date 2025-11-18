Auf Salzburg wartet ein Stelldichein der Stars

Jänner:

Eröffnet wird der „Super-Jänner“ mit dem traditionellen Dreikönigsspringen (6. Jänner) der Superadler um die Pongauer Stefan Kraft und Jan Hörl in Bischofshofen, das zugleich das Finale der Vierschanzen-Tournee bildet. Parallel sind die Damen in Villach gefordert. Danach haben die Alpinen das Sagen. Altenmarkt-Zauchensee ist diesmal wieder mit einer Abfahrt und einem Super-G (10./11.) für Mirjam Puchner und Co. dran. Zwei Tage später geht es für die Slalom-Elite rund um Superstar Mikaela Shiffrin nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt beim Flutlicht-Klassiker in Flachau rund.