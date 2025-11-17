Stiftungsrat bestätigt künftiges Rektorat der PMU

Am Montag hat der Stiftungsrat die neue dreiköpfige Leitung der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität bestätigt. Ab Jahresbeginn übernimmt Annemarie Weißenbacher als Rektorin beide Standorte.
Ab 1. Jänner 2026 wird die Paracelsus Medizinische Privatuniversität von einem neuen Rektoratsteam geführt. Der Stiftungsrat bestätigte am Montag die leitenden Funktionen für Salzburg und Nürnberg.
Auch Vorstand neu bestellt
Die designierte Rektorin Annemarie Weißenbacher wird künftig von Elmar Aigner, Vorstand der Universitätsklinik für Innere Medizin am Uniklinikum Salzburg, unterstützt. Er übernimmt als Vizerektor die Agenden Studium und Lehre. Die Verantwortung für die Forschung geht an Christian Datz, Ärztlicher Leiter des Krankenhauses Oberndorf.
Parallel dazu wurde der Vorstand der PMU ebenfalls neu formiert. Neben Weißenbacher gehören diesem Leitungsgremium künftig Vera Coreth, Leiterin der Finanzabteilung und interimistische Kanzlerin, sowie Herbert A. Reitsamer an, der an der Universitätsaugenklinik tätig ist.
Versorgung der Bevölkerung soll besser werden
Die Universität will mit diesem Team ihr Profil stärken und die Zusammenarbeit über Fach- und Standortgrenzen hinweg ausbauen. Das Motto lautet „Exzellenz durch Zusammenarbeit und Verantwortung“.
Wichtiger Schwerpunkt bleibt die Kooperation mit dem Uniklinikum Salzburg, Lehrkrankenhäusern und weiteren Partnern im Gesundheitswesen. Der Austausch soll helfen, Herausforderungen zu bewältigen und die Versorgung der Bevölkerung zu verbessern.
