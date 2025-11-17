Stiftungsrat bestätigt künftiges Rektorat der PMU

Auch Vorstand neu bestellt

Die designierte Rektorin Annemarie Weißenbacher wird künftig von Elmar Aigner, Vorstand der Universitätsklinik für Innere Medizin am Uniklinikum Salzburg, unterstützt. Er übernimmt als Vizerektor die Agenden Studium und Lehre. Die Verantwortung für die Forschung geht an Christian Datz, Ärztlicher Leiter des Krankenhauses Oberndorf.