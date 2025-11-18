„Ich hoffe, dass das Land sein Wort hält“

Zum Vergleich: Der ordentliche Jahreshaushalt macht in Dienten 2,3 Millionen Euro aus. Ergo: Ohne Hilfe von Bund und Land geht es nicht. Und dazu gibt es Vereinbarungen. „Ich mache mir jetzt Sorgen, ob die Vereinbarungen auch eingehalten werden, vor allem zu den laufenden Kosten.“ Ein Teil der künftigen Kosten des laufenden Betriebs werden nämlich vom Land gestemmt. Da wegen Schulden und Sparmaßnahmen die Richtlinien zur Finanzierung überarbeitet werden, bangt der Bürgermeister.