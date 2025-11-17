Essstörungs-Einrichtung für junge Erwachsene kommt

Mehr als 150 junge Menschen in Salzburg kämpfen mit Essstörungen, österreichweit sind es rund 2500 – eine Zahl, die wegen Social Media weiter steigt. Für Minderjährige gibt es an der Kinder- und Jugendpsychiatrie gute Strukturen. Doch ab dem 18. Geburtstag fällt diese Gruppe aus der Versorgung.